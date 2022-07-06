Kulis: 'CHP içinde sıkıntılı sesler yükselmeye başladı'

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olması için halkla ilişkiler faaliyeti yapan “Kılıçdaroğlu Gönüllüleri”nin aktif olarak sahaya inecek olmasının parti içinde ve altılı masada rahatsızlığa neden olduğu kulisini yazdı.

“Kılıçdaroğlu Gönüllüleri’nin tüm yapılardan bağımsız Kemal Kılıçdaroğlu’na bağlı çalıştığı biliniyor. Bu da, oluşumun ta ilk gününden beri parti içinde büyük sıkıntı yaratıyor ve homurtulara sebep oluyordu. Sıkıntılı sesler yükselmeye başladı” diye Takan şu kulisleri aktardı:

“Kameraları CHP içine çevirelim: Parti içindeki tepkilerin görüntüdeki sebebi; ‘CHP Genel Merkezi ve teşkilatlardan ayrı, bağımsız bir şekilde bu yapı nasıl çalışabilir. Sıkıntılara sebep veriyor. İl teşkilatları çok rahatsız. Başlarına buyruk hareket etmeleri kabul edilebilir değil´şeklinde. Yorumları dinliyorum ancak, gösterilen sebebin dışında başka etkenler de olduğunu çok net görüyorum. En başta gelen örneklerinden birisi; Ekrem İmamoğlu lobisi çok sıkıntılı… Kemal Kılıçdaroğlu’nun üzerinden doğrudan yapamadıkları eleştiriler için ‘Kılıçdaroğlu Gönüllüleri’ gerekçe oldu gibi geliyor bana.

Kılıçdaroğlu Gönüllüleri altılı masanın da gündeminde. (Yuvarlak masada liderlerin bunu konuştuğunu kastetmiyorum) Kamuoyu merakla bekliyordu, geçtiğimiz pazar günü İYİ Parti lideri Meral Akşener’in ev sahipliğinde gerçekleşen zirvede, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı veya ortak aday konusunda bir işaret çıkar mı diye. Ortak açıklamada bir ipucu göremedik. SP lideri Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde yapılacak son toplantıda görebilir miyiz?.. Altılı masanın iç dinamikleri çok hassas!.. Liderler, birbirini kolluyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, ‘Meral Akşener’in gözlerinin içine bakıyorlar; bir şeyler söylese de biz de rahat etsek, aklımızda olanları açıktan söylesek’ diye… DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyeceğini ilan etmişti. Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığına sıcak bakmadığını ve bunu ikili görüşmelerde söylerken yuvarlak masanın etrafında dile getiremediklerini duyuyorum. İYİ Parti lideri Meral Akşener ise renk vermiyor, topa basıyor.

Altılı masanın son toplantısında ne olur?.. Bugünden tahmin etmek çok zor. CHP kulislerinde ağırlıklı değerlendirme, ‘Kemal Kılıçdaroğlu bu işe kendini tamamen inandırdı. Artık geri dönüşü yok, olamaz.’

Sanırım, altılı masanın temel sıkıntısı ve masaya yansıyamamasının da temel sebebi bu… Herhalde, ‘Kılıçdaroğlu Gönüllüleri tartışmasının CHP içinden altılı masanın diğer paydaşlarının kulislerine sıçraması da o yüzden. Bayram tatili ile birlikte “Kılıçdaroğlu Gönüllülerinin” aktif olarak sahaya ineceği haberleri bazı paydaşların canını çok sıkmış. Kılıçdaroğlu’na doğrudan bağlı bir yapının sahada çalışması, altılı masadan konuşulan ilkelere aykırı olduğu ve masadan karar çıkmadan bu şekilde hareket edilmesi masanın iradesine saygısızlık olarak değerlendiriliyor.”