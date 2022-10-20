Kulis: 'Bu gerçek Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde de masaya konuldu'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşmede, Eylül 2021'den bu yana daha da görünür hale gelen ekonomik krizin de konuşulduğunu dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bahsi geçen dönemde Erdoğan'ın talebi sonucunda dört ay boyunca faiz indirimi yoluna gitmişti. O tarihlerde 8.30 dolaylarında olan dolar/TL kuru, 18 seviyelerine gelmiş; 'kur korumalı mevduat hesabı' adımıyla gerilese de birkaç ay içerisinde aynı noktaya geri dönmüştü.

Kurdaki ralli, vatandaşlara her geçen gün daha da artan hayat pahalılığı olarak yansımıştı.

"Ankara’daki hava şu: İktidar ekonomiyi düzeltme umudunu yitirdi. Bu gerçek Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde de masaya kondu" diyen Balbay, şöyle devam etti:

"Ekonomiyi düzeltmek için çırpınmak, önlemler aramak yerine, önümüzdeki yıl seçime kadar seçmenin gelirini artırmak, bunu öne çıkarmak, daha da artan giderini gündemin ikinci planına itmek hedefleniyor."