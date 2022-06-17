Kulis | Beşli çete, Kılıçdaroğlu’nu ikna etmek için sermaye gruplarının kapısını çalıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uzun süredir ‘beşli çete’ olarak adlandırdığı kamu ihalelerinin ağırlıklı bölümünü alan bazı holding yöneticilerinin ‘Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına karşı ortak söylem’ arayışına giriştiği iddia edildi.

Diken’e konuşan kaynaklara göre ‘beşli çete’ Türkiye’deki büyük sermaye gruplarından bazılarıyla görüşerek ‘ortak söylem’in sermaye çıkarları açısından önemli olduğunu söylüyor. CHP’li kaynaklar söz konusu iddiaları duyduklarını, ancak ‘kapılarının kapalı olduğunu’ söyledi.

Türkiye siyasi tarihinde son yıllarda sıkça kullanılan tabirler arasında ‘beşli çete’ tanımlaması yer alıyor. Kılıçdaroğlu, sıklıkla kullandığı bu nitelemeyle Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Grup, Kolin Holding ve Makyol Grubu şirketlerini hedef alıyor.

İddianın sorulduğu CHP’li kaynaklar ise kendilerine bu yönde duyumlar geldiğini, ‘beşli çete’nin aracılarla görüşme taleplerini de sık sık ilettiklerini söyledi.

Ancak kaynakların verdiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki tutumunun net olduğu aracılara iletildi. Görüşme talepleri geri çevrilirken, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının parti politikası olduğunun altı çizildi.

