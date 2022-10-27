Kulis: 'Bazı temel politikalar değişiyor, Erdoğan sihirli sözcükleri açıklayacak'

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine bir yıldan az süre kala siyasi partiler, çalışmalarını hızlandırdı. AKP'nin de bazı politikalarında değişikliğe hazırlandığı ileri sürüldü.

Habertürk gazetesi yazarı Bülent Aydemir, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) hem de kabine toplantısında temel bazı politikaları tartışmaya açtığını ve yöneticilerin görüşlerini aldığını kaydetti.

"Özellikle Doğu ve Güneydoğu politikası konusunda, 'Kucaklayıcı adımlar atalım mı yoksa katı/sert mücadeleye devam mı edelim?' tartışmaya açılınca bir-iki itiraz dışında herkes, 'Kucaklayıcı politikalara ağırlık verelim' görüşü üzerinde uzlaştı" ifadesini kullanan Aydemir, şöyle devam etti:

"Bir yanlış anlama olmasın diye altını çizmek istiyorum; terörle mücadeleden asla taviz verilmeyecek ancak bazı politikalarda esneme, daha yumuşak ve kucaklayıcı bir dil kullanılması, yeni bir siyasi retorik üzerinde mutabakat söz konusu.

Daha önceki yazılarımda AK Parti’nin sihirli bazı sözcükler aradığını ifade etmiştim. İşte bunların hepsini, Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü Türkiye Yüzyılı programında açıklayacak. Son dönemde izlenen politikalar ve söylem, korku ve endişelere yönelikti; şimdi ise geleceğe yönelik umut veren bir politika ve söylem geliştirilmesi söz konusu. Özet anlatımla; gitti beka, geldi yüzyıl."