Kulis: Babacan açıklamalarına AKP'lilerin ilk tepkisi... 'O anda yanlarındaydım'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır" açıklamasında bulunmuştu. Babacan'ın bu açıklaması Altılı Masa ittifakının elini güçlendirirken AKP kulislerindeki yansımaları ortaya çıktı.
Hürriyet'ten Yazar Abdulkadir Selvi, Babacan'ın açıklamalarını yaptığı sırada AKP'lilerin olduğu bir grupla birlikte olduğunu söyledi.
Selvi, Babacan'ın açıklamalarını duyan AKP'lilerin tepkilerini şu şekilde aktardı: