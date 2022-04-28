Kulis: Babacan açıklamalarına AKP'lilerin ilk tepkisi... 'O anda yanlarındaydım'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır" açıklamasında bulunmuştu. Babacan'ın bu açıklaması Altılı Masa ittifakının elini güçlendirirken AKP kulislerindeki yansımaları ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Yazar Abdulkadir Selvi, Babacan'ın açıklamalarını yaptığı sırada AKP'lilerin olduğu bir grupla birlikte olduğunu söyledi.

Selvi, Babacan'ın açıklamalarını duyan AKP'lilerin tepkilerini şu şekilde aktardı:

"Babacan’ın seçimlere tek başına gireceklerini açıkladığı sırada İstanbul Mushafı’nın tanıtım toplantısı nedeniyle AK Partililerin olduğu bir grupla birlikteydim. İlk tepkileri, “El yükseltiyor” oldu. “Taktik hamle” diyen de çıktı.

AK Partililerin asıl merak ettiği ise 6’lı masa ve cumhurbaşkanlığı seçimiydi. 6’lı masadan ayrılıyor mu, muhalefetin cumhurbaşkanı adayını destekleyecek mi, cumhurbaşkanı adayı olacak mı soruları havada uçuştu. Babacan o sırada basın toplantısına devam ediyordu.

Babacan’ın elini güçlendirmek için bir hamle yaptığı belli. Siyasette bu tür taktik hamleler olur. Tabii başarılı çıkacaksan. Yoksa kendi taktiği ile sırtı yere gelen pehlivana dönersin. Babacan’ın bir sonraki hamlesi kendisinin cumhurbaşkanı adaylığı olabilir mi? Babacan bu çıkışı Abdullah Gül için yaptı deniliyor ama pek katılmıyorum. Aralarının iyi olmadığı geliyor kulağıma. Hem kendisi varken yıpranmış bir Abdullah Gül’ü neden ileri sürsün?"