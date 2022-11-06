Kulis: Asgari ücret 7 bin 500 - 8 bin lira arasında olacak

Emekli ve memurlara yılbaşında yüzde 5 ila 10 arasında refah payı verilmesi, 3 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının da yükseltilmesi gündeme geldi.

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, kulislerde, emekli ve memurlara yılbaşında refah payı verileceği ve bunun yüzde 5 ila 10 arasında bir rakam alacağı konuşuluyor. Bu rakamın asgari ücret düzeyine çıkartılmasına Çalışma Bakanlığı'nın "Ücret dengesizliği olur. Kısa süreler prim yatırıp emekli olan ile uzun yıllar yatıran arasında fark kalmaz. Örneğin bin 500 gün prim yatıran kişi 10 bin gün prim yatıran ile aynı parayı olacak. Bu da adil değil" diye karşı çıktığı bildirildi.

Asgari ücret düzeyine çıkarmak yerine 3 bin 500 liranın yukarı çekilmesine dönük alternatifli bir çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Asgari ücret ile ilgili de hesaplamaların yapıldığı belirtildi. Kulislerde bu rakamın 7 bin 500 - 8 bin lira aralığında olduğu konuşuluyor.