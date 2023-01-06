Kulis: Altılı masada partilerin istediği bakanlıkları paylaştı

Dün onuncu toplantısını Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde yapan altılı masada, partilerin istediği bakanlıklara ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı.

Gazeteci Fatih Portakal, YouTube kanalında, konuya ilişkin kendisine gelen kulis bilgilerini aktardı.

Portakal, CHP’nin Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nı istediğini öne sürdü.

Portakal, İYİP'in ise Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nı istediğini iddia etti.

Fatih Portakal'ın iddiasına göre DEVA Partisi Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nı istediğini belirtti, Gelecek Partisi ise Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı istiyor.

Saadet Partisi de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla Tarım Bakanlığı'nı isterken, Demokrat Parti'nin talebi de Kültür ve Turizm Bakanlığı oldu.

Savunma Bakanlığı'nı hiçbir partinin istemediği görüldü

Portakal, "En çok konuşulan bakanlık Şehir ve Çevrecilik Bakanlığı. Bütün partilerin talebinde olan bakanlıklardan bir tanesi" dedi.

Son olarak Portakal'ın paylaştığı bilgide, Savunma Bakanlığı'nı hiçbir partinin istemediği görüldü.

Fatih Portakal, konuya ilişkin bilgisini şöyle aktardı:

“DEVA Partisi Ekonomi, Adalet ve Dışişleri Bakanlığı’nı istiyor. Gelecek Partisi, Adalet ve Dış İşleri Bakanlığı üzerinde yoğunlaşmış, Milli Eğitim Bakanlığı’nda da talebi olduğu söyleniyor. Saadet Partisi, Aile ve Tarım Bakanlığı’nı istiyormuş. Demokrat Parti'nin de Kültür ve Turizm ve Tarım Bakanlığı’yla talebi olmuş. En çok konuşulan bakanlık Şehir ve Çevrecilik Bakanlığı. Bütün partilerin talebinde olan bakanlıklardan bir tanesi.”