Kulis: AKP'nin 'ekonomi vaatlerini' görevden alınan eski bakan yazacak

AKP'nin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin “gözlerindeki ışıltı” eşliğinde uyguladığı programdaki hedeflerinde değişikliğe hazırlandığı iddia edildi. Buna göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Faizi savunanla beraber olamam” dediği eski Bakan Lütfi Elvan, seçim beyannamesinin “ekonomi” bölümünü yazacak.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Elvan'a eski Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da eşlik edecek.

Elvan, 2021’de uygulanmaya başlanan ve Erdoğan’ın “Faiz sebep enflasyon sonuç” tezine dayanan “yeni ekonomi politikasına uyum sağlayamadığı” gerekçesiyle görevden alınmış, yerine Nureddin Nebati getirilmişti.