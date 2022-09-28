Kulis: AKP 'Akiller Birimi' kuruyor

Seçime giderken iktidar, yeni birimler kuruyor. Partinin seçim sürecinde yol haritasını hazırlayıp, denetlemesini yapmak için strateji birimi, partiye danışmanlık görevi yapması için de akiller birimi kurulacağı belirtiliyor.

Milli Gazete’den Bünyamin Güler’in haberine göre, iktidarın kuracağı birimlerden birinin Strateji Birimi olacağı ifade edilirken, bu birimde ise Mahir Ünal, Ömer Çelik, Numan Kurtulmuş, Cevdet Yılmaz, Yalçın Akdoğan, Bülent Turan ve Efkan Ala gibi isimlerin olacağı kaydedildi. Öte yandan Binali Yıldırım başkanlığında ise Akiller Birimi’nin kurulacağı kaydedilirken, bu birimde ise AKP’nin kurucu isimlerinin yer alacağı ileri sürüldü.