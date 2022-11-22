Kuleli Askeri Lisesi binası başka bir formatta faliyete geçti

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Kuleli Askeri Lisesi binası yeniden faaliyete geçti. Tarihi lise binasında Milli Savunma Üniversitesi’nin bazı öğrencileri eğitim görüyor.

Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'nun haberine göre, Milli Savunma Üniversitesi’nin sitesinden yapılan açıklamada, 2022-2023 eğitim yılında, binada yabancı diller yüksekokulunun faaliyete geçtiği ifade edildi. Açıklamada “Kuleli Yerleşkesi’nde hizmet verecek olan yabancı diller yüksekokulunda, harp okullarımızı kazanan öğrencilerimiz yabancı dil hazırlık sınıflarına devam edeceklerdir” denildi.

Kuleli Yerleşkesi’nde 10 Ekim’de düzenlenen açılışa Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu da katıldı. Milli Savunma Üniversitesi’nin resmi sitesinden de duyurulan açılışa ait fotoğraflar, Kara Harp Okulu Komutanlığı resmi sayfasında da görüldü.

Bakanlık kaynakları, Kuleli Askeri Lisesi binasının yeniden TSK’ye kazandırılmasıyla ilgili kamuoyunda beklenti olduğunu, yabancı diller yüksekokulunun bu sürecin ilk adımı olduğunu ifade etti.

Ne olmuştu?

Kuleli’deki Askeri Lise binası, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından (1826) sonra II. Mahmut tarafından yaptırıldı. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine kadar askeri lise olarak hizmet veren binada, darbeden sonra çıkarılan KHK ile faaliyet durdurulmuştu. Binanın Arap sermayesine satıldığına yönelik iddialar sosyal medyada geniş yer bulmuş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise “Kuleli Askeri Lisesi binası Milli Savunma Bakanlığı’nın kullanımında, Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim gören askeri öğrencilerimize hizmet vermeye devam edecektir” ifadelerini kullanmıştı.