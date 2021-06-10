Kudüs yakınlarında orman yangınları: Tahliyeler başladı

Çarşamba günü Kudüs yakınlarındaki tepelerde çıkan iki büyük orman yangınına müdahale etmek için çok sayıda İsrailli itfaiyeci görevlendirildi. Yüzlerce kişi tahliye edildi.

Yaklaşık 800 İsrailli yerleşimcinin yaşadığı yasadışı işgal bölgesi "Ma'ale HaHamisha"da yaşayanlar alevler yaklaşırken evlerini terk etmeleri emredildi. Yangınlar ayrıca bazı yolların ve otoyolların kapanmasına neden oldu ve İsrail Demiryolları, Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yüksek hızlı hattaki hizmetleri kısaca durdurdu.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'te sürmekte olan yolsuzluk davasının bir oturumu, yangın nedeniyle Çarşamba günü erken saatlerde ertelendi.

Yetkililer, kalp ve akciğer hastalıkları olanların yanı sıra yaşlıların, çocukların ve hamile kadınların içeride kalmalarını tavsiye ederken, şehri kalın siyah bir duman kapladı.

Kudüs'teki tüm itfaiyeciler orman yangınlarını kontrol altına almak için seferber edildi ve ülkenin diğer bölgelerinden de itfayeciler bölgeye doğru harekete geçti.

İtfaiye Çarşamba günü akşam saatlerinde, alevlerin artık bölgedeki evler için bir tehdit oluşturmadığını ancak henüz tamamen kontrol altına alınmadığını söyledi.

İtfaiye ve Kurtarma Komiseri Dedi Simçi Channel 13'e verdiği demeçte, son günlerde ülkedeki pek çok yangının en sonuncusu olan yangınların insan yapımı gibi göründüğünü ve kundakçılar tarafından başlatılmış olabileceğini söyledi.

Yahudi Ulusal Fonu ormancısı Gidi Başan, yangınlar hakkında yaptığı açıklamada, "Yüzlerce dönümlük orman yandı, belki de daha fazlası" dedi.