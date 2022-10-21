'Kudret Köseoğlu diye bir karakter yarattık, bir korku uyandırmaydı' 

Rasim Ozan Kütahyalı, katıldığı bir TV programında Hürriyet'in eski yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün "Bizi hapse attırmaya uğraştınız mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Star gazetesinde biz Kudret Köseoğlu diye bir karakter yarattık, o bendim. Senin üzerine oynadık. Zafer Mutlu da vardı. İhtilalci bir çabaydı o esas amaç hapis değildi, bir korku uyandırmaydı."

Kısadalga'nın aktardığına göre Tele 1 yanında konuşan Şen, Kütahyalı'ya "Madem bunların hepsini siz organize ettiniz... Madem FETÖ'yle birlikte inşaların hayatını siz kararttınız. Ali Tatar’ın Kuddusi Okkır’ların bu süreçte can vermiş herkesin hesabını vereceksiniz" diye seslendi.

Şen, şöyle devam etti:

"Masum olduklarını söylediğin, utanmadan söylediğin o insanların hürriyetlerinden yoksun kalmalarının bedelini ödeyeceksin. Yaşattığınız her mağduriyetin hesabını vereceksiniz. Bu ülkenin bütün vatandaşlarına bunun hesabını vereceksiniz. Bu çeteleşmiş eylemlerinizi, vesayeti ortadan kaldırıyorum diye anayasal düzene yaptığınız bu kalkışmanın hesabını tek tek vereceksiniz. Sen bunun hepsini bağımsız yargı önünde yargılanarak vereceksin. O Taraf günlerinde yaptığın ve bugün itiraf ettiğin bütün operasyonların ve bütün provokasyonların hesabını vereceksiniz."

