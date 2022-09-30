Küçükkaya: Oldu olacak MGK’dan bir karar çıkartsın CHP’yi kapattırsın

Halk TV yazarı İsmail Küçükkaya, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle seçime giden süreçte 'dikensiz gül bahçesi istediğini' söyledi.

"Muhalefet olmasın, medya eleştiri yapmasın, kurumlar denetlemesin, yargı engel çıkarmasın, iş dünyası ve sivil toplum kendisini hep desteklesin" diyen Küçükkaya, şöyle devam etti:

"Bir ülkenin Cumhurbaşkanı, o ülkenin ana muhalefet partisini ‘milli güvenlik sorunu’ olarak tanımlayabilir mi? Oldu olacak MGK’dan bi karar çıkartsın CHP’yi kapattırsın.

Arkadaşlar; iktidar tüm rejimlerde var; muhalefet demokratik ülkelerde. Bir rejimi demokratik yapan o ülkede etkili, serbest ve alternatif bir muhalefetin, özgür medyanın, bağımsız yargının ve güçlü sivil toplumun bulunmasıdır. Bilinçli bir halk da varsa alın size gerçek manada ileri bir demokrasi.

Şimdi siz bana söyleyin: Bunların hangisi Türkiye’de var? (...)"