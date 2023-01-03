Küçükçekmece'de şüpheliyi bacağından vuran polis gözaltına alındı

İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde pazar gecesi silahlı kavga ihbarı için olay yerine gelen polis ekiplerini görenlerden F.A. isimli bir kişi, polise dönerek, "Siz kim oluyorsunuz bu mahalleden adam mı alacağınızı zannediyorsunuz" dedi.

DHA'nın haberine göre çevredekileri de kışkırtan F.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu sırada F.A.'nın oğlu F.A., polisin babasını almasına engel olmaya çalıştı. Çıkan arbedede 2 polis yaralandı. Polisler çevredekilerin tüm müdahalesine rağmen F.A.'yı alarak emniyete götürdü.

Ekipler F.A.'nın işlemlerini yaparken, şüphelinin oğlu F.A. da ailesiyle birlikte emniyetin kapısında beklemeye başladı. F.A. burada da taşkınlık çıkarmaya devam edince polis, F.A.'yı da gözaltına almak istedi.

Yapılan sorgusunda hakkında farklı suçlardan 25 yıl 4 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen F.A., kendisini gözaltına almak isteyen polislere tekme atarak kaçmaya çalıştı.

Polis, kaçan şüpheliyi tabancayla ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. F.A. tedavi için hastaneye kaldırıldı. F.A.'yı bacağından vuran polis hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis memuru, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

