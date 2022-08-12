Küçükçekmece'de kuyumcu soygunu

İstanbul Küçükçekmece Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi üzerine bulunan bir kuyumcunun sahibi kuyumcudan ayrılarak otomatik kepengi kapattı. Bu sırada araçla işyerinin önünde bekleyen iki kişi ellerindeki kumanda düzeneğiyle kepengi yarıya kadar açtı.

Biri çarşaf giyerek içeri girerken diğeriyse arabada bekledi. 3 dakika içerisinde altınları toplayan çarşaflı kişi, elindeki altınlarla dışarı çıkıp araca binerek kaçtı. Alarmın çalması üzerine etrafta bulunan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Kuyumcu önüne gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekti.

Polis ekipleri kaçan hırsızları yakalama çalışması başlattı. (İHA)