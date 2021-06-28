Küçükçekmece'de kadın cinayeti girişimi: Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde K.E., 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.O.'ya sokakta bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan E.O. daha sonra yakalanarak gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre kadın cinayeti girişimi sabah saat 07.30 sıralarında Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi'nde meydana geldi. K.E., 3 yıl önce boşandığı E.O.'ya sokakta yürüdüğü sırada arkasından bıçakla saldırdı. E.O. yere düştükten sonra saldırısına devam eden K.E., ağır şekilde yaraladığı kadının ölmesi için başında bekledi.

Kadının yardım çığlıkları üzerine mahallede yaşayanlar olaya müdahale etti. Evlerinden çıkan yurttaşlar, K.E.'nin elindeki bıçağı yere atmasını sağladı, ardından da ağır yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırgan yakalanıp gözaltına alındı.

Yaralı kadına ilk müdahaleyi yapan Emre Albayrak, "Çığlık atmaya başladığında aşağı koştum hemen. Adam bizi görünce bıçaklamayı bıraktı, geri çekildi. Bıçağı yere attı. Kadına yöneldim, elini kötü kesmiş kan akışı durmuyordu. Ben de koluma bastırdım, ondan sonra ambulansı bekledik" dedi.