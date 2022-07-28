Küçükçekmece Rizeliler Derneği’nden kılıç savunması: Biz doğa sporları yapıyoruz

Küçükçekmece Rizeliler Derneği Başkanı Ahmet Sivri'nin, masasında çok sayıda uzun namlulu silah ve kılıçla paylaştığı video için açıklama geldi.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından polisin iş yerinde ve başkanlığını yaptığı dernek adresinde yaptığı aramalarda uzun namlulu silahlar ile kılıç ele geçirilmişti. Sivri hakkında “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan işlem yapılmış ve serbest bırakılmıştı.

KRT TV’de yer alan haberde, Ahmet Sivri’nin müsait olmadığı gerekçesiyle telefona çıkan ve ismini vermek istemeyen bir dernek yöneticisi şu ifadeleri kullandı:

“Videonun paylaşılması doğru değildi ama sanki biz bunu bilerek, zevkle paylaşmışız gibi lanse edildi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çoğunda bu tüfekler var, devletin vermiş olduğu ruhsata tabii olan tüfekler bunlar. Kimseye doğrultmamışız, kimseyi tehdit etmemişiz. Biz doğa sporlarıyla ilgileniyoruz. Bütün arkadaşlarımızın profillerinde daha farklı videolar olmasına rağmen hiçbiri paylaşılmadı. Bu adamın (Ahmet Sivri) paylaşılmasının tek nedeni sakalı, şalvar ki bu adamın maddi durumu da iyi, herhangi bir şeye ihtiyacı olan bir adam değil”