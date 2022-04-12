Kucağında çocukla darp edildiği iddia edilmişti: Gerçek çok farklı çıktı

Sosyal medyada yayınlanan bir görüntüde, sokakta toplanan yaklaşık 10 kişinin bir kişiyi darp ettiği anlar tepkiye neden olmuştu. Görüntüyü çeken kişi “Bir kadını dövüyorlar, kucağında çocuğu var” demişti.

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, darp edilenin kadın olmadığı ve kucağında çocuk bulunmadığı ortaya çıktı. Görüntülerde dövülen kişinin ise üvey kızını bir yıl önce taciz ettiği iddia edilen M.K. isimli erkek olduğu öğrenildi.

Taciz iddiası

İddiaya göre, M.K.'nın 10 yaşındaki üvey kızı 10 Nisan’da annesine, “Üvey babamla aynı evde kalmak istemiyorum” dedi. Anne sebebini sorunca iddiaya göre küçük kız, geçen sene mayıs ayında Ankara'da kaldıkları evde üvey babasının tacizine uğradığını söyledi. Anne, kızının anlattıklarının ardından kocasıyla kavga etti. İddialar komşuları tarafından da öğrenildi.

Mahalle sakinleri darp etti

Komşularının durumu öğrenmesi üzerine üvey baba M.K., bazı mahalle sakinlerince darp edildi. Esenyalı Mahallesi'nde yaşanan olayın polise bildirilmesi üzerine ekipler de adrese yönlendirildi. Adrese giden ekipler, M.K.'nın eşinin bilgisine başvurdu. Anne kızının anlattıklarından ötürü eşiyle kavga ettiğini, kocasının da durumu öğrenen mahalle sakinlerince dövülmeye çalıştığını ifade etti. Olayla ilgili M.K. gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında “çocuğun cinsel istismarı” iddiasıyla işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen M.K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.