Kübra Par’dan AKP'li isme uyarı: ‘Bu sözler sosyal medyaya düşer…’

Kübra Par ile Açık ve Net programına çıkan AKP'li Emin Akbaşoğlu Türkiye’de ekonomik krizin küresel nedenlerinin olduğunu anlatarak bu düşüncesini Avrupa’da artan enflasyon oranlarıyla desteklemek istedi. Ancak AKP Grup Başkanvekili, açıklamasında, “Fransa’da 150€’ya yapılan alışveriş, yüzde 7’lere varan enflasyon sebebiyle artık 750€. Yüzde 7 yani 7 kat” deyince araya Kübra Par girdi.

“Yüzde 6-7 artıyorsa 6-7 kat artmış olmaz ama” diyen Kübra Par’a karşılık AKP’li Emin Akbaşoğlu düşüncesinde ısrar edince Kübra Par da “Bu sözler sosyal medyaya düşer o yüzden uyarmak istedim” ifadelerini kullandı.