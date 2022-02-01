Kübra Ece şüpheli şekilde yaşamını yitirdi

Olay, 30 Ocak günü saat 04.45 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi Galip Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, katıldığı televizyon programıyla tanınan Kübra Ece, henüz bilinmeyen bir şekilde 4. kattaki evden aşağıya düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırarak önlem alırken, sağlık ekipleri ise Kübra Ece’yi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kübra Ece, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. İnceleme yapan ekipler, olay sırasında evde bulunan M.Ö., M.E.Ş., M.E.Ş., A.Ç., M.A.Ş.,H.A ve yabancı uyruklu L.M.R.C'yi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. (İHA)