Küba'ya yönelik ABD ablukası bir kez daha mahkum edilecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, bugün ABD'nin Küba'ya yönelik 60 yıldır süren ablukasının kaldırılması için karar tasarısını oylayacak. Kurulun ablukayı bugün bir kez daha mahkum etmesi bekleniyor.

Küba'nın Rusya Büyükelçisi Julio Germendia Pena dünya ülkelerinin mutlak çoğunluğunun tasarıyı destekleyeceğinden emin olduklarını söyledi. Germendia Pena "Karar her ne kadar tavsiye niteliği taşısa da Küba'nın yalnız olmadığını bir kez daha gösterecek. Küba halkının haklarının bir gün zafere ulaşacağını umut ediyoruz" dedi.

Küba hükümetince ablukaya karşı hazırlanan karar tasarıları önceki yıllarda da ABD'nin karşı oylarına rağmen BM Genel Kurulu'nda ezici çoğunlukla onlarca defa kabul edilmişti.

Sosyalist Küba hükümeti ABD'nin ablukayı sıkılaştırmak için Covid-19 pandemisini fırsat olarak kullandığını belirtiyor. Abluka nedeniyle Küba'nın sadece Nisan 2019 ile Mart 2020 tarihleri arasında uğradığı mali zararın 5 milyar doların üzerinde olduğu ifade ediliyor.