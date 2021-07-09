Küba'nın Soberana 02 aşısının koronavirüse karşı etkinlik oranı açıklandı

Küba Finlay Aşı Enstitüsü Perşembe günü yaptığı açıklamada, Soberana 02 ve Soberana Plus'ın üç doz şemasının Covid-19'a karşı yüzde 91,2 ve ağır hastalıklarla ölümlere karşı yüzde 100 etkinlik gösterdiğini duyurdu.

Hem Abdala hem de Soberana 02, aşı olarak kabul edilmek için Dünya Sağlık Örgütü'nün yüzde 50 etkinlik gereksinimini aştı.

Böylece beş Küba aşı adayının ikisini dünya çapında en iyi 5 aşı arasına yerleşmiş oldu. Abdala'nın 3. dozdan sonraki etkinliği yüzde 92,28 olarak hesaplanmıştı.

Soberana 02'nin aşı şemasına göre iki doz Soberana 02 yapılması ön görülürken üçüncü dozun Soberana Plus olması öngörülüyor.

Esquema de dos dosis de Soberana 02 + una dosis de Soberana Plus, alcanzó una eficacia del 91.2%. pic.twitter.com/8dg0MZwFqq — BioCubaFarma (@BioCubaFarma) July 9, 2021

Soberana 02 aşısı, dozlar arasında 0 ila 28 ila 56 günlük bir süreye sahip ve şu anda 18 yaşın altındaki kişiler için klinik deneyleri de başlamış bulunuyor. Uzmanlara göre etkinlik çalışmalarının en önemli göstergelerinden biri, Beta ve Delta gibi Covid-19 varyantları Küba'da dolaşırken yapılmış olması.

Aşıya ilişkin Küba Komünist Partisi Birinci Sekreteri ve Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, "Çok zor günlerin ortasında, Soberana 02 + SoberanaPlus'ın etkinliğinin harika haberini aldık: %91,2 Yaşam için savaşmaya devam etmek için ne muazzam bir dürtü! Umudumuzu güçlendiren bilim insanlarımıza teşekkürler. Yaşam İçin Küba" mesajını paylaştı.

En medio de días muy difíciles, nos llega la gran noticia de la eficacia de #Soberana02 + #SoberanaPlus: 91,2% ¡Qué tremendo impulso para seguir luchando por la vida! Gracias a nuestros científicos por apuntalarnos la esperanza. #CubaPorLaVida pic.twitter.com/ZCtiDsHO7q — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 9, 2021

Açıklamanın ardından uzmanlar, Devlet İlaç, Tıbbi Ekipman ve Cihaz Kontrol Merkezi (Cecmed) tarafından onaylanması gereken acil kullanım talebinde bulunacak.