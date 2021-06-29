Küba'nın koronavirüs aşısının çocuklardaki klinik deneyleri başlıyor

Küba Finlay Aşı Enstitüsü Müdür Yardımcısı Yury Valdes Balbin’in aktarımına göre, Küba’nın koronavirüs aşısı Soberana’nın çocuklar ve ergenler için kullanılacak versiyonu olan Soberana-Pediatriya'nın klinik denemelerinde aşının 12 ila 18 yaşları arası ergen grubunda güvenliğinin doğrulanmasının ardından, çalışmalara 3-11 yaş grubundaki ikinci bir gönüllü grup daha dahil edildi.

Granma'da yer alan habere göre, araştırma sonuçlarında hiçbir olumsuz yan etkiye rastlanmaması sonucunda daha küçük çocukların da araştırmaya dahil edilmesine izin verildi ve gönüllü grubu 150'ye çıktı.

Finlay Aşı Enstitüsü'ndeki uzmanlar, bunun plasebo uygulanmayan açık bir çalışma olduğunu ve uyarlanabilir olduğunu, yani çalışmanın akışında değişikliğe işaret eden unsurlar ortaya çıkarsa çeşitli uyarlamaların yapılabileceğini açıkladı.

Denemelerin ilk aşaması Juan Manuel Marquez Pediatri Hastanesi’nde, ikinci aşaması ise birkaç polikliniğin de dahil edilmesiyle esas olarak birinci basamak sağlık merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Üç doz olarak planlanan ve kademeli şekilde yürütülen Küba’nın bu koronavirüs karşıtı aday aşısının denemeleri, protokollere ve en iyi uygulamalara sıkı sıkıya bağlı kalınarak 50'si faz 1 ve 300'ü faz 2 olmak üzere toplam 350 çocuk ve ergeni içerecek.