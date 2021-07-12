Küba'dan ABD'ye sert yanıt: Beyaz Saray Güvenlik Danışmanı Küba hakkında konuşamaz

ABD'nin Küba Devrimi'ne karşı provokasyonu Küba halkın tarafından boşa çıkartılırken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Küba'yla ilgili yaptığı provokatif paylaşıma Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla'dan sert yanıt geldi.

Parrilla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı, Küba hakkında konuşacak siyasi ve ahlaki yetkiye sahip değil. Hükümeti ülkemizi yıkım için yüz milyonlarca dolar ayırdı ve ekonomik yetersizliklerin başlıca sorumlusu olan soykırım ablukası uyguluyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Twitter hesabından yaptığı manipülatif paylaşımda "ABD Küba genelinde ifade ve toplanma özgürlüğünü destekler ve evrensel haklarını kullanan protestoculara yönelik her türlü şiddeti ve onların hedef alınmasını kınar" ifadesini kullanmıştı.