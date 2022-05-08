Küba'daki patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi

Küba başkenti Havana'da Saratoga Oteli'nde meydan gelen patlamada şu ana kadar 27 kişi yaşamını yitirdi, 81 kişi yaralandı.

Prensa Latina'nın bildirdiğine göre, patlamanın yaşandığı binanın alt katlarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Havanalı yurttaşlar, patlama mağdurlarıyla dayanışma ve destek için kan bankalarına giderken, kentte dört binin üzerinde kan bağışı yapıldığı ifade ediliyor.

TKP'den dayanışma mesajı

Yaşanan kayıpların ardından birçok ülkeden dayanışma mesajları iletildi. Türkiye Komünist Partisi de Küba Komünist Partisi'ne "Küba'nın birlik, dostluk, dayanışma ve Devrim'in gücü ile yaralarını saracağına inancımız tamdır" notuyla bir taziye ve dayanışma mesajı iletti.