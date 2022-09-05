Küba'da yakıt deposu yangınının etkileri sürüyor: Elektirik arzında yüzde 23,5'lik açık oluştu

Eskiyen termoelektrik santrallerdeki arıza ve arızalar, yakıt yetersizliği ve planlı bakım nedeniyle Küba'da elektrik kesintileri ülkede giderek daha sık hale geliyor. Ada ülkesinin kamuya ait şirketi Unión Eléctrica (UNE), talebin en yoğun olduğu saatlerde yüzde 23,5'lik arz açığı nedeniyle bu dün yeni kesintiler duyurdu.

Son birkaç gündeki uzun süreli ve rahatsız edici elektrik kesintileri, geçen Ağustos ayından bu yana Havana da dahil olmak üzere adanın tüm illerini etkiliyor.

Santiago de Cuba eyaletinin işçileri, arızaların çözümü ve kesintilerin tekra etmemesi için çalışıyor.

Eskiyen termoelektrik santrallerdeki arızalar, yakıt yetersizliği ve planlı bakım nedeniyle elektrik kesintileri ülkede giderek daha sık hale geliyor.

UNE verilerine göre, Temmuz ve Ağustos aylarındaki 62 günün 60'ında adada elektrik kesintisi yaşandı.

Küba hükümeti, onarımlar ve yeni yatırımlar yoluyla yıl sonuna kadar elektrik kesintilerini azaltmaya çalışıyor. Küba fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak için 2030 yılına kadar enerji üretiminin yüzde 37'sinin yenilenebilir kaynaklardan gelmesini planlıyor.

Küba, enerji üretmek için büyük ölçüde yabancı petrole bağımlı durumda. Ülkedeki termoelektrik santraller elektriğinin üçte ikisini üretiyor. Adanın ana petrol tedarikçisi Venezuela, sevkiyatlarını önemli ölçüde azaltırken, Ağustos ayının başında ülkenin en büyük petrol deposunda çıkan yangınsa durumun daha da kötüleşmesine neden oldu. Yangın 5. günde ancak kontrol altına alınabilirken 4 petrol tankı alevlerden etkilenmişti.