Küba'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı: Küba yaşıyor ve çalışıyor!

Küba'nın başkenti Havana'da 1 Mayıs kutlamalarında Küba Devrimi liderlerinden Raúl Castro ve Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel kutlamalarda yerlerini aldı.

Havana'da ve Küba'nın diğer kentlerinde yerel saatle 07.00'de 1 Mayıs yürüyüşleri başladı. 1 Mayıs'ta Küba'da düzenlenen yürüyüşlerde barış ve dayanışma çağrısıyla sosyalizme adanmışlık teması öne çıktı. Yürüyüşlerde ABD'nin abluka politikası ve medya kampanyaları da protesto edildi.

Plaza de la Revolución

Eylemlerde öne çıkan sloganlardan biriyse ada halkının zorluklara rağmen ilerleme kararlılığının bir ifadesi olarak “Küba yaşıyor ve çalışıyor” oldu.

"Küba yaşıyor ve çalışıyor"

Kutlama, Covid-19 pandemisine karşı olağanüstü çalışmaları için sağlık çalışanlarına ve bilim insanlarına adandı. Plaza de la Revolución'daki yürüyüş 50 bin sağlık ve bilim emekçisi tarafından yönetildi.

Sağlık emekçileri Havana'da yürüyor

Bununla beraber Küba ile Uluslararası Dayanışma Toplantısı'na katılan 60 ülkeden 200'den fazla sendika, öğrenci örgütü, siyasi parti, sol hareket ve dini grubun temsilcileri de yürüyüşlere katıldı.

Küba ile Uluslararası Dayanışma Toplantısı'na gelen ziyaretçiler

Bu yıl Küba'da 1 Mayıs, pandemi nedeniyle kutlamasız geçen iki yılın ardından coşkuyla kutlandı.

1 Mayıs coşkuyla kutlandı

Jose Marti anıtı önünde kutlamalar