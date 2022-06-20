Küba Ulusal Tiyatrosu 63 yaşında

Bugüne kadar Alicia Alonso, Rosita Fornés, Frank Fernández, Leo Brouwer, Antonio Gades, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa gibi sanatçılara, Küba Ulusal Balesi, Bolşoy ve Monte Carlo Baleleri, Ulusal Senfoni Orkestrası gibi önemli tiyatro grup ve topluluklarına ev sahipliği yapan Küba Ulusal Tiyatrosu, bu sene kuruluşunun 63. yıl dönümünü kutluyor

Küba Ulusal Tiyatrosu, Adolfo Guzmán Küba Müzik Yarışması gibi seçkin yarışmalara ev sahipliği yapmış, toplumun sanatsal çalışmalarını unutmadan, yerleşik sanatçılar ve yeni sanatçıların eserleri de sergilenmiştir. Bu örnekler, Küba Ulusal Tiyatrosu'nun toplum için var olduğunu ve toplumsal yapısını göstermektedir.

Küba Ulusal Tiyatrosu’nun modern mimarisi iki oditoryumdan oluşmaktadır: 850 kişi kapasiteli Covarrubias ve 2 bin 254 kişi kapasiteli Avellaneda. Bunlardan ilki, Küba tiyatrosunun kurucusu kabul edilen Francisco Covarrubias’ın adını, ikincisiyse Kübalı bir yazar olan Gertrudis Gómez de Avellaneda’nın adını almıştır.

Küba Ulusal Tiyatrosu binasının inşaatı, 29 Temmuz 1952 tarihinde başladı. Küba Ulusal Tiyatrosu Küba’daki en büyük tiyatro olarak projelendirildi ve Temmuz 1954’te tamamlanması bekleniyordu, ancak inşaat o kadar yavaş ve kesintili oldu ki 1959’da inşaatın büyük bir kısmı henüz tamamlanmamıştı.

Kurumun yöneticisi Nereida López Labrada’nın Küba Televizyonu "Kültürel Haber" yayınında verdiği bilgiye göre, pandeminin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle kapatılmak zorunda kalan Küba Ulusal Tiyatrosu, 15 Ekim 2021'de yeniden açıldı. Yeniden açılışından bu yana ülkenin başkentinde faaliyet gösteren tek tiyatro olan Küba Ulusal Tiyatrosu, bu nedenle haftanın yedi günü çok çeşitli kültürel programlara yanıt vererek çalışmalarına devam etmektedir.

Küba Ulusal Tiyatrosu’nun 63. yıl dönümü kutlamaları, 28 Mayıs’ta Üçüncü Uluslararası Kız ve Erkek Çocuklar Buluşması ile başladı. Kurumun yöneticisi Nereida López Labrada’ya göre, en önemli şey Ulusal Tiyatro çalışanlarının adlarının bilinmesidir. Ulusal Tiyatro çalışanlarının sebatları, özverileri, bağlılıklarının bilinmesi gerektiğini söyleyen Labrada, özellikle perde arkasında kalan her şeyi mümkün kılan teknik ekip olduğunu ifade etti.

Nereida López Labrada, Ulusal Tiyatro'nun kuruluşunun yıldönümü nedeniyle 20 ve 25 yılı aşkın süredir hizmet veren işçilere Raúl Gómez García ünvanı verileceğini de sözlerine ekledi.