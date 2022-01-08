Küba, Suriye'ye Covid-19'a karşı ürettiği Abdala aşısından 120 bin doz gönderdi.
Abdala'nın geliştiricisi ve üreticisi olan Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi, Suriye'ye aşı yardımına öncülük eden kurum oldu.
Kaya Emre Uzmay
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Aslı İnanmışık
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Volkan Algan
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Küba, Suriye'ye 120 bin doz Abdala aşısı yolladı
Küba, Suriye'ye Covid-19'la mücadele için 120 bin doz Abdala aşısı gönderdi.
Dış Haberler
Küba, Suriye'ye Covid-19'a karşı ürettiği Abdala aşısından 120 bin doz gönderdi.
Abdala'nın geliştiricisi ve üreticisi olan Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi, Suriye'ye aşı yardımına öncülük eden kurum oldu.