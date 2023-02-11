Küba Sağlık Bakanı, Türkiye'deki deprem bölgesine sağlık desteği için Küba sağlık tugayını düzenlenen törenle uğurladı.
Türkiye'ye yola çıkan Henry Reeve tugayı, afet bölgelerine yaptığı sağlık yardımlarıyla biliniyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Küba sağlık tugayı deprem bölgesine destek için yola çıktı
Türkiye'ye yola çıkan Küba'nın sağlık tugayı Henry Reeve üyeleri, deprem bölgelerine sağlık desteği sunacak.
Haber Merkezi
Küba Sağlık Bakanı, Türkiye'deki deprem bölgesine sağlık desteği için Küba sağlık tugayını düzenlenen törenle uğurladı.
Türkiye'ye yola çıkan Henry Reeve tugayı, afet bölgelerine yaptığı sağlık yardımlarıyla biliniyor.