Küba Merkez Bankası ABD doları mevduatını durdurdu

Küba Merkez Bankası (BCC), Küba bankacılık ve finans kurumlarının ABD yaptırımları nedeniyle 21 Haziran'dan itibaren ABD doları cinsinden nakit mevduat kabul etmeyeceğini açıkladı.

BCC Perşembe günü yaptığı açıklamada "ABD ekonomik ablukasının Küba bankacılık sistemine ülkede toplanan ABD doları cinsinden nakit para yatırmasının önündeki engeller göz önüne alındığında, Küba bankacılık ve finans sistemi tarafından bu para birimindeki faturaların kabul edilmesinin geçici olarak durdurulması kararı alınmıştır" dedi.

Açıklamaya göre, önlem Küba'da kabul edilen diğer serbestçe dönüştürülebilir para birimlerinin transferlerini veya nakit mevduatlarını içeren işlemleri etkilemeyecek. BCC, kararın ABD'nin ekonomik, ticari ve finansal ablukasının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Küba bankacılık ve finans sistemi için koruyucu bir önlem olduğunu açıkladı.

Bankaya göre tedbirin süresi ABD kısıtlamalarının kaldırılmasına bağlı olacak.

ABD kuklası diktatör Fulgencio Batista'yı deviren Küba Devrimi'nin ardından Washington Havana'ya karşı 60 yılı aşkın süredir abluka uyguluyor. Barack Obama döneminde ABD, diplomatik bağları yeniden kurmak ve seyahat ve ticareti genişletmek de dahil olmak üzere ikili ilişkileri normalleştirmek için bazı adımlar attı, ancak süreç Trump yönetimi altında durduruldu. Biden hükümeti de Trump dönemi saldırgan politikaları değiştirmeden sürdüreceğini açıkladı.