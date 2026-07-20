Küba lideri Díaz-Canel: ABD'nin ablukası bir soykırımdır, hesap verecekler

Küba Cumhurbaşkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ABD'nin uyguladığı soykırım niteliğindeki ablukaya ve saldırganlığa dair açıklamalarda bulundu.

Russia Today'e konuşan Díaz-Canel, onlarca yıldır direndikleri "geleneksel" ablukayla karşı karşıya olmadıklarını, ABD saldırganlığının farklı bir evreye geçtiğini vurguladı ve "Bu bir soykırımın, bir suçun ifadesidir" dedi.

Küba'ya karşı uygulanan bu politikanın mimarı olanların uluslararası düzeyde hesap vermek zorunda kalacağını belirten Díaz-Canel, söz konusu suça karşı direniş hakkında ise "Bunun çelişkileri olacak diyalektik bir süreç olduğunu, belirli anlarda bazı şeylerin yolunda gitmeyebileceğini bilmeliyiz" dedi.

'Artık sadece 66 yılı aşkın süredir direndiğimiz geleneksel ablukayla uğraşmıyoruz'

ABD'nin hegemonya peşinde koştuğunu ve çok taraflı uluslararası ilişkiler sistemini yok etmeye çalıştığını ifade eden Díaz-Canel, "Amerika Birleşik Devletleri çatışmaları çözmek için bir araç olarak güç kullanıyor ve aynı zamanda dünyayı uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilkelerini ihlal eden bir düzene doğru sürüklüyor" dedi.

Díaz-Canel bahse konu gelişmeler ışığında ABD'nin Küba'ya yönelik politikasının saldırganlığında da bir artış olduğunu belirtti.

"Bugün sadece 66 yılı aşkın süredir direndiğimiz geleneksel ablukayla uğraşmıyoruz, artık sadece Trump yönetiminin ilk döneminin belirgin bir özelliği olan o yoğunlaştırılmış ablukayla karşı karşıya değiliz" diyen Díaz-Canel, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi bu iki evrenin birikimiyle uğraşıyoruz. Ve bunun da ötesinde, kolektif bir cezalandırma uygulayarak yalnızca Küba halkının iradesini kırmayı amaçlayan, maksimum boğma, maksimum baskı politikası olan bir enerji ablukası uygulanıyor. Bu, bir soykırımın ve bir suçun ifadesidir. Ve inanıyorum ki bir noktada, Küba'ya karşı uygulanan bu politikanın mimarı olanlar, Küba'ya karşı organize ettikleri suç ve soykırım için uluslararası düzeyde hesap vermek zorunda kalacaklar."

Díaz-Canel, ABD saldırganlığının diğer tüm zamanlara kıyasla niteliksel olarak arttığını belirtti ve "Başka bir deyişle, bu daha önce görülmemiş bir durum. Deneyimlemekte olduğumuz son derece benzersiz ve ciddi biçimde karmaşık bir durum" değerlendirmesinde bulundu.

'Bunun çelişkileri olacak diyalektik bir süreç olduğunu bilmeliyiz'

Söz konusu olağanüstü duruma karşı harekete geçmek zorunda olduklarını vurgulayan Díaz-Canel, "Aceleci kararlardan kaçınmak, hatalar yapmamak için bir sorumluluk duygusuyla ve aynı zamanda soğukkanlılıkla hareket etmeliyiz" dedi.

Díaz-Canel sözlerini şöyle noktaladı:

"Bunun çelişkileri olacak diyalektik bir süreç olduğunu, belirli anlarda bazı şeylerin yolunda gitmeyebileceğini ve bu hataların üstesinden gelme ve onları düzeltme yeteneğine sahip olmamız gerekeceğini de bilmeliyiz."

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