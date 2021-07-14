Küba İçişleri Bakanlığı'ndan ABD destekli eylemlere ilişkin açıklama

Küba İçişleri Bakanlığı, ülkedeki ABD yanlısı protestolara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, önceki gün başkent Havana'nın Arroyo Naranjo ilçesinde bulunan Güinera mahallesinde, karşı devrimci grupların bölgedeki personele saldırmak ve binaya hasar vermek amacıyla Ulusal Devrimci Polis Merkezi'ne yürüdüğü belirtildi.

Göstericilerin, İçişleri Bakanlığı ekipleri ve halk tarafından yolda ve saldırı girişimi sırasında tespit edildiği dile getirildi. Karşı devrimci protestocuların, evlere saldırarak, konteynerleri ateşe vererek ve elektrik hatlarına zarar vererek bölgede gerilimi artırdığı belirtildi. Ayrıca, bu grubun bölgedeki sivillere ve görevlilere silah, kesici alet ve taşlarla saldırdığı kaydedildi.

Açıklamada, bu saldırılar sırasında 36 yaşındaki Diubis Laurencio Tejeda adlı göstericinin öldüğü belirtildi. Bölgede yaşayan Tejeda'nın hırsızlık ve huzuru bozmak suçlarından sabıkları olduğu ve mahkemeye çıktığı kaydedildi. Protestolarda yaralananların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi. Yaşananlara ilişkin inceleme başlatıldığı aktarıldı.