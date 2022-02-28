Küba: Herkesin güvenliğini ve egemenliğini garanti eden bir çözümü savunuyoruz

Küba Cumhuriyeti Devrimci Hükümeti Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sonrası yazılı bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, Küba’nın ikiyüzlü ve çifte standardı reddettiğinin altı çizilerek Ukrayna’daki mevcut krizin ortadan kalkması için gerçekçi bir diplomatik çözümün olması gerektiği vurgulandı.

“Küba herkesin güvenliğini ve egemenliğini garanti eden bir çözümü savunuyor” başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ABD’nin ve NATO’nun Rusya Federasyonu sınırlarına doğru ilerleyen genişlemesini sürdürme çabası, öngörülemeyen kapsamda etkileri olan ve kaçınılması gereken bir senaryoya yol açtı.

Birleşik Devletler ve NATO’nun, ilerleyen bir askeri kuşatma anlamına gelen son aylardaki Rusya Federasyonu’na komşu bölgelere yaptığı askeri hamleler, öncesinde ise Ukrayna’ya modern silahların gönderildiği gayet iyi bilinmektedir.

Rusya Federasyonu’nun ABD ve NATO’ya yönelik haklı iddialarını ve kuvvet kullanımına yol açan faktörleri dikkatle değerlendirmeden Ukrayna’daki mevcut durumu titiz ve dürüst bir şekilde incelemek mümkün değildir.

Ukrayna’da masum sivillerin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Küba halkı her zaman Ukrayna halkı ile yakın ilişkilere sahip olmuştur.

Tarih, ABD hükümetini, uluslararası barışı, güvenliği ve istikrarı tehdit eden NATO sınırları dışında giderek artan saldırgan bir askeri doktrinin sonuçlarından sorumlu tutacaktır.

Rusya’nın kendini savunma hakkı vardır. Devletleri kuşatarak veya köşeye sıkıştırarak barışı sağlanamaz.

Avrupa’daki mevcut krize, herkesin güvenliğini ve egemenliğini, ayrıca bölgesel ve uluslararası barışı, istikrarı ve güvenliği garanti eden barışçıl yollarla ciddi, yapıcı ve gerçekçi bir diplomatik çözümü savunuyoruz.

Küba ikiyüzlülüğü ve çifte standardı reddediyor. Unutulmamalıdır ki, ABD ve NATO, BM’yi hiçe sayarak 1999 yılında Yugoslavya’ya jeopolitik amaçları doğrultusunda büyük bir saldırı başlatmıştı.

‘İkincil zarar’ dedikleri yüz binlerce sivilin ölümünden, milyonlarca insanın yurdundan edilmesinden, yağmacı savaşlarının bir sonucu olarak gezegenimizdeki büyük yıkımdan sorumludurlar.