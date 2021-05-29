Küba Dostları Ankara, İstanbul ve İzmir’de ablukaya hayır dedi

ABD’nin Küba’ya 60 yılı aşkın süredir uyguladığı abluka tüm şiddetiyle devam ederken, Birleşmiş Milletler’de ablukanın kaldırılması için her yıl gerçekleştirilen oylama bu yıl 23 Haziran 2021 tarihinde olacak. Oylama öncesinde dünyanın dört bir yanından sayısı 2000’in üzerinde olan Küba ile dostluk ve dayanışma örgütleri, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında, Küba Dünya Halklarıyla Dostluk Enstitüsü (ICAP) ile işbirliği halinde bulundukları ülkelerde abluka karşıtı eylemler düzenliyor.

Eylemlerin bu ayki ayağı 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Ülkemizdeki pandemi kısıtlamaları nedeniyle José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD), Ankara, İstanbul ve İzmir’deki Küba dostlarına 28 Mayıs Cuma günü için eylem çağrısında bulundu.

'Küba’ya solunum cihazları temini engellendi'

Küba dostları dün Ankara’da Anıtpark’ta buluştu. Eyleme Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amorós Nuñez de katıldı. Küba dostları, ABD’nin Küba’ya uyguladığı hukuksuz ve insanlık dışı ablukanın derhal kaldırılması çağrısında bulundu. Eylemin açılış konuşmasında JMKDD Ankara temsilcisi Yasin Çalış, ABD’nin 60 yıldan uzun süredir uyguladığı ekonomik ve finansal ablukanın boyutlarına dikkat çekti. Ablukanın artık bir soykırım niteliği taşıdığını ve Küba halkının abluka yüzünden temel gereksinimlerine dahi ulaşamadığını belirtti:

"Küçük bir örnek vermek isterim ablukanın boyutlarını sizlere daha iyi anlatabilmek için. Geçtiğimiz yılın başlarında yani Covid-19 pandemisinin tüm dünyayı yoğun biçimde esir aldığı dönemde, Küba, bu hastalıkla mücadelede büyük öneme sahip olan solunum cihazları satın almak istedi. Daha öncesinde anlaşmalar yapılmasına rağmen ABD’li şirketler abluka yüzünden Küba’ya bu cihazların teminini engelledi. Küba halkı, pandeminin ortasında ihtiyacı olan sağlık ekipmanlarına ulaşmakta böylesi zorlukları yaşadı. Bu sadece küçük bir örneği, ablukanın 60 yıllık tarihi bunun gibi yüzlerce örnekle dolu. Ancak direngen Küba halkı, tüm dünyadan dostlarıyla birlikte ablukaya boyun eğmemeye devam ediyor ve edecek."

'Küba'nın direneceğinden kuşku duymayın'

Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amorós Núñez, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek bir konuşma gerçekleştirdi. Ablukaya karşı Küba dostlarının dünya çapında benzer etkinlikler düzenlediğini, çeşitli araçlar, bisikletler ya da yayalardan oluşan konvoylarla Küba'ya desteklerini sergilediğini belirten Amorós Núñez, Küba halkının bu desteğin farkında olduğunu ve bu sayede daha güçlü hissederek direnmeye devam ettiğini vurguladı. 23 Haziran'da BM Genel Kurulu'nda yapılacak oylamada da dünya halklarının Küba'yı destekleyeceğinden emin olduklarını belirten Büyükelçi, "Sizler de Küba'nın tüm güçlüklere rağmen direneceğinden, egemenlik hakkını ve sosyalizmi savunacağından kuşku duymayın" dedi. Büyükelçinin konuşmasının ardından etkinliğe katılanlar Anıtpark’tan hareket ederek bisiklet konvoyu düzenledi.

Ankara

Eylemlerin İstanbul durağında ise mekan Kadıköy Yoğurtçu Parkı’ydı. Hem bisiklet konvoyu hem de yayalardan oluşan etkinliğe parkta bulunan İstanbul halkı da dayanışma duygularıyla katılım gösterdi. Etkinlik, pankart gösterimi ve Küba ve Türkiye bayraklarıyla süslenen bisiklet konvoyunun ardından, “Ablukaya Hayır! No Mas Bloqueo!” sloganlarıyla sonlandı.

İstanbul

İzmir'de Küba dostları bisikletleriyle Karantina Meydanı'nda buluştu. "Ablukaya son!", "Yaşasın Küba" yazılı dövizlerle ve Küba - Türkiye bayraklarıyla bisikletlerin süslenmesiyle başlayan etkinlik, sahil bisiklet yolunda oluşturulan konvoyla devam etti. Küba dostları, konvoyda bisiklet sürerek, varış noktasında bisikletlileri karşılamaya gelerek ve yolda desteklerini ileterek Küba'yla dayanışmaya devam edeceklerini göstermiş oldu.