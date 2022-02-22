Küba Cumhuriyeti Büyükelçisi Luis Alberto Amorós Núñez için veda buluşması

José Martí Küba Dostluk Derneği, Türkiye’deki görev süresi bu ay dolacak olan Küba Cumhuriyeti Büyükelçisi Luis Alberto Amorós Núñez için bir veda buluşması düzenledi.

Geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen buluşmaya Küba Cumhuriyeti Büyükelçiliği çalışanları, José Martí Küba Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Parti Merkez Konseyi Üyeleri katıldı.

Buluşmada söz alan Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite üyesi Ekin Sönmez, Büyükelçi Núñez’e iki ülkenin emekçi halklarının dostluğuna yaptığı katkılardan ötürü teşekkür ederken, TKP’nin Küba Devrimi’ne ve sosyalist Küba’nın haklı davasına her daim sadık kalacağını, partinin bu konudaki önceliğinin hiçbir zaman değişmeyeceğini ifade etti. Büyükelçinin görev süresi boyunca olduğu gibi bundan sonra da TKP’nin her zaman sevgi ve saygı ile yaklaşacağı değerli bir dostu, yoldaşı olarak kalacağını vurguladı.

JMKDD Yönetim Kurulu Başkanı Nahide Özkan, Büyükelçi Núñez’in Küba – Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesinde ve pekiştirilmesinde göreve başladığı andan itibaren gösterdiği özveriden dolayı takdiri fazlasıyla hakettiğini belirtti. Buluşmada Türkiyeli Küba dostları adına Büyükelçi Amorós Núñez’e Türkiye ve Küba halkları arasındaki dostluğun pekiştirilmesine yönelik katkılarından dolayı plaket verildi.

Özkan’ın ardından söz alan TKP Parti Merkez Konseyi Üyesi Erhan Nalçacı, Büyükelçi Núñez’in ülkesi Küba’nın geçtiği tüm kritik dönemeçlerde Türkiye halkının doğru bilgi sahibi olmasına muazzam katkı sunduğunu ve ABD emperyalizminin karalama girişimlerini boşa çıkaran Küba halkının iradesini her zaman için Türkiye’ye yansıttığını belirtti. Büyükelçi Núñez de, Türkiye’deki görev süresi boyunca Küba’ya ve Küba halkına gösterilen sevgi, dostluk ve dayanışma için, Türkiye gibi büyük bir ülkeyi anlamakta olan katkılarından ve elçiliğin çalışmalarına olan desteklerinden ötürü TKP ve JMKDD’ye teşekkürlerini sundu; en kısa zamanda Havana’da yeniden görüşme dileklerini dile getirdi. Son dönemde yürütülen JMKDD’nin Küba’ya tıbbi malzeme dayanışma kampanyasının ise yeni büyükelçi ile birlikte süreceğini ve kendisinin de Havana’da bu çalışmaları yakından takip edeceğini vurguladı.