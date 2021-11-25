Küba bugün Fidel Castro Ruz Araştırmaları Merkezi’ni açıyor

Küba, sosyalist devriminin tarihsel önderinin ölümünün beşinci yıldönümünde, Havana’da, onun adını taşıyan bir araştırma merkezinin açılışını gerçekleştiriyor.

Fidel Castro Ruz Araştırmaları Merkezi’nin açılışı, Fidel’in ölümünün beşinci yıldönümünde Küba’da ülke çapındaki merkezi etkinlik niteliğini taşıyor.

Açılış merkezin, Turquino adını taşıyan amfitiyatrosunda, Küçük Arı Kovanı (“La Colmenita”) adlı Küba Çocuk Tiyatrosu tarafından, bugün için özel olarak hazırlanmış bir eser ile gerçekleştirilecek. Küçük Arı Kovanı, Fidel’in 90. Doğum Yıldönümü’nü, 13 Ağustos 2016 günü Karl Marks Tiyatrosu’nda, Fidel’in kendisinin de katıldığı bir etkinlikle kutlamıştı.

Küba Halk İktidarı Ulusal Meclisi’nin 27 Kasım 2016 günü onayladığı, “Başkomutan Fidel Castro Ruz’un adının ve figürünün kullanılması”na ilişkin 123 sayılı yasa, Fidel’in adını taşıyan ve düşüncesinin ve eserinin araştırılmasını ve yayılmasını amaçlayan bir kurumun, bir istisna niteliğinde, yaratılmasını içeriyordu.

Etkinlik Küba’nın Mesa Redonda ve Cubadebate adlı yayın organlarının youtube hesaplarından canlı olarak, sonrasında da kayıttan izlenebilecek.