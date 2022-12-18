'Küba, Bilim, Aşı, Sosyalizm... Bir Geziden İzlenimler' sergisi Çorum'da

"Küba, Bilim, Aşı, Sosyalizm... Bir Geziden İzlenimler" isimli fotoğraf sergisi Çorum Bahçelievler Semt Evi'nde Çorum halkı ile buluştu.

José Martí Küba Dostluk Derneği'nin desteği ile Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nden oluşan ekibin Küba Bilim Gezisi'nde çekilen fotoğrafları içeren sergi daha önce Ankara Sokullu Semt Evi'nde izleyiciyle buluşmuştu.

Serginin Çorum’dan sonra Anadolu’daki diğer semt evlerinde de açılması bekleniyor. Sergideki fotoğraflar, bilim gezisi, Küba devrim tarihi ve Küba'nın günlük yaşamına dair kesitler içeriyor.

Sergi açılışını Prof. Dr. Erhan Nalçacı yaptı. Nalçacı konuşmasında Küba’nın ABD ablukası altında olduğunu, zor koşullarda ablukaya karşı mücadele verdiğini bu olumsuzluklara rağmen insanlığa aşı armağan ettiğini söyledi. Ayrıca sosyalizmin bilime kazandırdığı avantaj ve üstünlüklere değindi.

Sergi sonrası ziyaretçilerle fotoğraflar hakkında sohbet edildi.