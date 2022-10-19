Küba ABD'nin kasırga nedeniyle 'maddi katkı' teklifini doğruladı

Küba'ya yönelik ablukasına devam eden ABD, Ian Kasırgası'nın yol açtığı yıkımdan etkilenen Küba'ya "acil insani yardım" teklifinde bulundu. ABD'den ismi açıklanmayan bir yetkili yardımın "USAİD" aracılığıyla yapılacağını öne sürdü. Küba Dışişleri Bakanı ise sözkonusu katkının Kızılhaç aracılığıyla yapılacağını açıkladı.

teleSUR'un haberine göre Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ABD'nin teklifini doğrularken yardımın Kızılhaç üzerinden yapılacağını bildirdi. ABD'li yetkilinin iddiasının aksine Rodriguez yardımın USAID tarafından dağıtılacağına ilişkin bir bilgi vermedi.

Rodriguez Salı günü Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "ABD'den gelen insani yardım teklifini takdirle karşılıyoruz. Kızılhaç Uluslararası Federasyonu üzerinden yapılacak 2 milyon dolar değerindeki maddi katkı Ian Kasırgası'nın yıkımından etkilenenler için kurtarma ve destek çabalarımıza katkıda bulunacaktır" dedi.

AA'nın aktardığına göre kimliğinin gizli kalması şartıyla açıklama yapan üst düzey bir ABD'li yetkili, 2 milyon dolarlık yardımın "kasırgadan direkt etkilenen nüfusla çalışan" ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve Kızılhaç gibi "güvenilir uluslararası partnerler" aracılığıyla dağıtılacağını belirtmişti. Resmi duyuru yapılmadan açıklama yapan yetkili, "Küba halkının yanındayız. Halkın siyasi ve ekonomik refahını artırmanın yollarını aramaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.