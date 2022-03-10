Küba 1 Mayıs Dayanışma Tugayı katılımcılarını bekliyor

Küba Halklarla Dostluk Enstitüsü (ICAP), 15. Uluslararası Gönüllü Çalışma ve Dayanışma 1 Mayıs Tugayı programını açıkladı.

ICAP’ın 1 Mayıs Tugayları'na davet metni şöyle:

Küba Halklarla Dostluk Enstitüsü (ICAP), 1 Mayıs Uluslararası İşçi Bayramı vesilesiyle, Küba Devrimi’nin zafere ulaşmasının 63., Comandante Che Guevara’nın aramızdan ayrılışının 55. yıldönümü anısına sizleri 15. Uluslararası Gönüllü Çalışma ve Dayanışma 1 Mayıs Tugayı’na katılmaya çağırıyor.

Küba, zorlu bir pandemi döneminin ardından kapılarını tüm dünyadan dostlarına yeniden açıyor. ABD hükümetinin ekonomik, ticari ve mali ablukayı yoğunlaştırdığı ve Küba Devrimi’ne karşı şiddetli bir medya kampanyası başlattığı bu dönemde ayakta kalmak için mücadelemizi sürdürdük.

Küba, nüfusunun yüzde 90’ından fazlasının aşılanmasını tamamlamış ve iki yaş ve üzeri çocuklara yönelik özel kitlesel aşılama çalışması başlatmış bir ülke olarak Covid-19’a karşı aşılamada Latin Amerika ve Karayipler’de birinci, dünyada ise ikinci ülkedir.

Aşılarımız birçok ülkede nüfusun aşılanmasında kullanıldı. Bütün Kübalı sağlık çalışanları ve Henry Reeve Sağlık Tugaylarımız “elimizde kalanları değil, elimizde olanları paylaşacağız” diyerek çıktığımız yolda ihtiyaç duyan her ülkede yaşam için mücadeleye katkı sundular. Bilim insanlarımızın değerli çalışmaları, Küba halkının onurlu direnişi ve enternasyonal dayanışma sayesinde yolumuza devam ediyoruz.

Küba’da geçirdiğiniz süre boyunca, Küba’da sosyal hayatın, kamu hizmetlerinin, okulların, turizmin ve ekonominin diğer sektörlerinin yeniden canlanmaya başladığını deneyimleyebileceksiniz.

Tugay programı tarihi, ekonomik, kültürel ve sosyal açılardan önemli bölgeleri ziyaretleri ve güncel ulusal meseleler üzerine çeşitli konferansları içermektedir. Bunun yanı sıra Küba halkıyla birlikte tarihi 1 Mayıs Mitingi’ne ve Küba ile Uluslararası Dayanışma Toplantısı’na katılma fırsatına sahip olacaksınız.

Sizleri ilham verici dostluk ve dayanışma günlerine davet ediyoruz. Yan yana gelmek, barışın, refahın ve halklarımızın geleceğinin inşasında bir adım daha ileriye gitmemizi sağlayacaktır. Yeni tahakküm yöntemlerinin karşısında tarihimizi, kimliğimizi ve daha iyi bir dünya inşa etme hakkımızı bugün her zamankinden daha fazla savunacağız.

Tugaylara katılım ve program hakkında detaylı bilgiye José Martí Küba Dostluk Derneği internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

José Martí Küba Dostluk Derneği iletişim: [email protected]