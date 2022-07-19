Kritik isimleri kaçıran kişi belli oldu: 'Makam aracıyla götürüldüler'

Cemaat soruşturması sonrası firar eden savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara’yı yurtdışına kaçıran ismin kimliğinin belli olduğu iddia edildi.

Kaçışı ayarlayan ismin Cemaat bağlantısı nedeniyle ihraç edilen ve hakkında soruşturma başlatılan eski bir kaymakam olduğu belirtiliyor.

Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre, Ufuk Özen Alibeyoğlu, Ardeşen Kaymakamı olarak görev yaptığı sırada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Cemaat operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Alibeyoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek itiraz etti. Alibeyoğlu, Başsavcılığın itirazının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alibeyoğlu hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Alibeyoğlu'nun "ankesörlü hatlardan arandığı, operasyonel hatla 'FETÖ' mensupları ile arasında para transferinin olduğu" anlatıldı.

'Makam aracıyla kaçırıldılar'

Alibeyoğlu hakkında hazırlanan iddianameye bir ihbar da girdi. İhbara göre Alibeyoğlu'nun, firari savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara’yı devletin kendisine tahsis ettiği araçla kaçırdığı belirtildi.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "örgüt kurmak" suçlarından haklarında çıkarılan yakalama kararından 12 saat önce 10 Ağustos 2015'te Sarp Sınır Kapısı'ndan yurtdışına firar eden Zekeriya Öz ile Celal Kara'nın Alibeyoğlu tarafından Ermenistan'a kaçırıldığı bilgisi yer aldı.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık İletişim Merkezi'ne yapılan ihbarlarda Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın Sarp Sınır Kapısı'ndan kaçtıktan iki gün sonra, Posof Kaymakamı Alibeyoğlu'nun devlet tarafından kendisine tahsis edilen makam aracıyla Türkgözü Sınır Kapısı'na giderek savcılarla buluştuğu, Öz ve Kara'yı makam aracı ile Ermenistan'a kaçırdığı aktarıldı.