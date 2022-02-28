Kritik görüşme öncesinde Zelenskiy'nin talepleri belli oldu

Rusya ve Ukrayna heyetleri gün içinde önemli bir görüşme gerçekleştirecek.



Sputnik'te yer alan habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in ofisinden yapılan açıklamada, Kiev’in, Rusya ile gerçekleştirilecek müzakerelerde ateşkes sağlanmasını ve Rusya askerlerinin Ukrayna topraklarından geri çekilmesini talep edeceği kaydedildi.