Kreşte çocuk şiddeti: Görevliler kaza süsüyle olayı örtmeye çalıştı

İstanbul'da, 17 aylık S. bebek, kreşte 2,5 yaşındaki bir çocuk tarafından dakikalarca dövüldü. Bu olaylar yaşanırken hiçbir müdahalede bulunmayan ve olayı görünce bebekle ilgili gerçeği örtbas etmek isteyen kreş görevlileri, güvenlik kameraları önünde bebeğe "Tahterevalliden düştü" süsü vermekle kalmadı, yüzündeki yaraları makyajla kapatmaya çalıştı.

Sabah gazetesinin haberine göre, bebeğin vücudundaki yaraları gören ailesi, suç duyurusunda bulundu.

Aile, izledikleri görüntü sonrası oğullarına darp raporu aldırdı. Kreş yetkililerinden şikayetçi olan çift, olayı kurguladıkları mizansenle gizlemeye çalıştıklarını ve 4 görevlinin diğer çocuğa engel olmayarak suç işlediklerini belirtti. Kreş yetkililerinin, çocuğu hastaneye kaldırmak yerine yaralarını makyajla kapattıklarını, kurguladıkları oyunlarla olayı örtbas etmeye çalıştıklarını kaydeden çiftin ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kurum çalışanları da iftiraya uğradıklarını öne sürerek aile hakkında şikayetçi oldu.