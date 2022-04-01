Kremlin'den Ukrayna'nın Rusya'ya yaptığı hava saldırısına ilişkin açıklama

Rusya, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik hava saldırısının müzakereleri etkileyeceğini duyurdu.

Haber Merkezi

Kremlin, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Kremlin yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'nın batısındaki bir yakıt deposuna yönelik hava saldırısının gelecekteki barış görüşmelerini engelleyeceğini söyledi.

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Rusya duyurdu: Rus kentindeki yakıt deposuna Ukrayna'ya ait iki helikopter saldırı düzenledi