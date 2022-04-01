Kremlin, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.
Kremlin yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'nın batısındaki bir yakıt deposuna yönelik hava saldırısının gelecekteki barış görüşmelerini engelleyeceğini söyledi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kremlin'den Ukrayna'nın Rusya'ya yaptığı hava saldırısına ilişkin açıklama
Rusya, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik hava saldırısının müzakereleri etkileyeceğini duyurdu.
Haber Merkezi
Kremlin, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.
Kremlin yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'nın batısındaki bir yakıt deposuna yönelik hava saldırısının gelecekteki barış görüşmelerini engelleyeceğini söyledi.