Kremlin'den Türkiye açıklaması: NATO ülkelerinin Rusya ile işbirliği yapabileceğinin örneği

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Haberrus'ta yer alan habere göre, Türkiye'nin NATO üyesi olmasının ve Rusya’nın sınırları yakınında Azerbaycan’da askeri üs kuracağı iddialarının Moskova ile Ankara arasındaki ilişkileri etkileyip etkilemediğine ilişkin soruya yanıt veren Peskov "Gerçekten Türkiye bir NATO ülkesidir, ancak aynı zamanda Türkiye ile ilişkilerimiz, Türkiye tarafından temsil edilen NATO üyeleriyle bile ortaklıklar kurmanın mümkün ve gerekli olduğunun bir örneğidir" dedi.

Peskov "Bu, aynı zamanda NATO ülkelerinin, ABD’ye ve başını çektiği hiyerarşiye rağmen bölgesel güvenliğin sağlanması açısından sorumlu bir pozisyon almaları için egemenliklerini koruyabildiklerinin bir örneğidir" diye devam etti.

Bu bağlamda Türkiye ile ilişkilerin çok önemli ve bu ilişkilerin bölge için oldukça istikrar verici olduğunu söyleyen Peskov, şöyle devam etti:

"NATO, Sovyetler Birliği ile karşı karşıya gelmek için yaratılmış bir bloktur. Başka hiçbir şey için tanımlanmadığından dolayı bu işlevleri yerine getirmeye devam ediyor. Kıtaya herhangi bir istikrar getirmiyor. Tam tersine istikrarsızlaştırıcı bir unsur olarak duruyor. Öte yandan Rusya Federasyonu her zaman NATO ile ilişkileri düzenlemek için ve yapıcı ilişkiler kurmak için ilgisini korudu."