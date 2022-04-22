Kremlin'den Japonya'ya 'Kuril Adaları' tepkisi

Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan raporda, Rusya ile anlaşmazlıklar yaşanan Kuril Adaları’nın güneyi için, “Yasadışı şekilde işgal edilmiş adalar” ifadesinin kullanılmasına Kremlin’den tepki geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu 4 ada da Rusya için teslim edilemez bölgedir. Japonya dost olmayan bir ülke haline geldiğine ve ülkemize yönelik hasmane eylemler serisinin tümüne katıldığına göre müzakere sürecinin devam etmesinden söz etmek gerçekten zor" dedi.

Peskov ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Mariupol'de kontrolü elinde tutmaya devam ettiğine yönelik açıklamasını da yalanladı.

Kremlin Sözcüsü ayrıca Endonezya'da yapılması planlanan G20 zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılıp katılmayacağı konusunda henüz bir karar verilmediğini söyledi.