Kremlin'den İngiliz gemisi açıklaması: Kasıtlı ve hazırlanılmış bir provokasyondu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün Karadeniz'de Rusya'nın sınır ihlali gerekçesiyle uyarı ateşi açtığını duyurduğu İngiliz destroyerinin "kasıtlı ve hazırlanılmış bir provokasyon" gerçekleştirdiğine inandıklarını söyledi.

Peskov olaya ilişkin bugün yaptığı açıklamada "İngiliz destroyerinin bir provokasyon gerçekleştirdiğine inanıyoruz. Dahası bunun kasıtlı ve hazırlanılmış bir provokasyon olmasından esef duyuyoruz. İngiliz gemisinin bu tür eylemlerinden dolayı kesinlikle kaygılıyız. Bu eylemlerin kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Rusya sınır muhafızları ve silahlı kuvvetlerinin uluslararası hukuka tamamen uygun hareket ettiğini söyleyen Peskov, bu tür provokasyonlara karşı daha sert bir tavır alabileceklerini de kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı geminin görüntülerini yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı dün Kırım yakınlarında İngiliz destroyeri HMS Defender'a, Rus karasularına 3 km girmesi üzerine bir savaş gemisi ve bir saldırı uçağınca uyarı ateşi açtıklarını açıklamıştı. İngiltere Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada geminin "Ukrayna karasularından" geçtiğini ve gemiye uyarı ateşi açılmadığını belirtmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı daha sonra sosyal medya hesabından geminin görüntülerini paylaştı. Bakanlığın paylaşımında “Karadeniz Filosu ve Federal Güvenlik Servisi Sınır Muhafaza Servisi tarafından, İngiltere Donanması destroyeri 'Defender'ın Rusya Federasyonu sınırını ihlalinin önlenmesine dair görüntü” denildi.