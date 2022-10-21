Kremlin'den 'gaz merkezi' açıklaması: 'Hem Moskova hem Ankara'nın çıkarına'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus doğalgazı için Türkiye’de bir dağıtım merkezi oluşturulması planının gerçekleşmesinin hem Moskova hem de Ankara’nın çıkarına olacağını söyledi.

Sputnik'in haberine göre Peskov, "gaz merkezinin nasıl çalışacağı konusunda taraflar arasında bir anlaşma sağlanıp sağlanmadığı" yönündeki soruya “Hayır, henüz bir anlaşma sağlanmadı. Fakat düşüncenin kendisi, kısa bir süre önce Astana’da gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı (Erdoğan) tarafından konsept olarak desteklendi” yanıtını verdi.