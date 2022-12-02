Kremlin'den Erdoğan-Esad görüşmesi açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın görüşmesi ve söz konusu görüşmenin düzenlenmesiyle ilgili somut adımlar atılıp atılmadığı sorusunu yanıt verdi.

Sputnik'in haberine göre, Erdoğan ve Esad'ın görüşmelerine dair somut bir karar ya da eylem olmadığını söyleyen Peskov, "Hayır, bir somutluk henüz yok" dedi.

Erdoğan ile Esad’ın bir araya gelmeleri olasılığının olduğunu belirten Peskov, ayrıca Suriye’de barış sağlanması adına bu görüşmenin gerçekleşmesine katkı sunmaya hazır olduklarını kaydetti.