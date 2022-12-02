Kremlin'den Biden'ın açıklamasına yanıt: Ortak zemin oluşturulması zor

Dün yaptığı basın açıklamasında Rusya-Ukrayna savaşı hakkında konuşan ABD Başkanı Joe Biden, "Putin, savaşı bitirme yoluna girmeye yönelik bir karar konusunda niyetli olursa onunla konuşmaya hazırım. Ancak henüz böyle bir yolda değil" demişti.

Reuters’ın haberine göre, Kremlin’den Biden’ın açıklamalarına dair yanıt geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin’in Rusya’nın çıkarlarını korumak için müzakerelere açık olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Rusya’nın Ukrayna’da ilhak ettiği bölgeleri tanımadığı gerekçesiyle görüşme için ortak zemin oluşturulmasının zor olduğunu belirtti.